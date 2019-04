Spacciava droga con il mezzo della Rap, arrestato netturbino di Palermo

Spacciava droga con il mezzo dalla Rap. La Gdf di Palermo ha arrestato un operatore ecologico, S.C., 49 anni, sorpreso mentre effettuava le consegne di stupefacente. L’attività di spaccio avveniva durante l’orario di servizio ed utilizzando il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.

Spacciava droga con il mezzo della Rap

L’uomo deteneva 113,29 grammi di hashish e 27 grammi di marijuana. L’impiegato, alla guida dell’automezzo di servizio, effettuava delle fermate incompatibili con la raccolta rifiuti che avrebbe dovuto compiere. Quindi i finanzieri hanno deciso di procedere con la perquisizione personale e dell’automezzo. All’interno del veicolo 95,90 grammi di hashish.

Nell’abitazione dell’uomo i finanzieri hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente dello stesso tipo e del tipo marijuana per un totale complessivo di circa 40 grammi. La Gdf ha quindi arrestato e messo agli arresti domiciliari il dipendente infedele. Lo scorso 6 marzo era stato arrestato il figliastro dell’uomo perché trovato in possesso di hashish per un totale di 1,422 kg.

L’operazione di servizio, condotta dalle Fiamme Gialle a contrasto dei fenomeni di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, si inserisce nel più ampio dispositivo realizzato sul territorio dalla Guardia di Finanza a tutela della collettività dai gravi pericoli che l’immissione della droga sequestrata sul mercato avrebbe potuto provocare.

Foto da Italpress