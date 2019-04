La Juve è costretta a rimandare la festa Scudetto. Nell’anticipo della 32a giornata, i bianconeri hanno subito la rimonta della SPAL, che al Mazza si è imposta per 2-1. A segno, dopo il vantaggio bianconero firmato Kean, Bonifazi e Floccari. Agli uomini di Allegri, per l’ottavo titolo consecutivo, basterà che il Napoli non vinca una delle prossime partite.

Nel pomeriggio toccherà alla Roma, impegnata contro l’Udinese all’Olimpico, mentre il Milan e la Lazio daranno vita a un delicatissimo match per la zona Champions a San Siro, il piatto forte di giornata. Prova ad approfittarne l’Inter, che potrà prendere il largo nella sfida con il Frosinone.

I risultati della 32a giornata

SPAL-Juventus 2 – 1 FINALE Marcatori: 30′ p.t. Kean (J), 4′ s.t. Bonifazi (S), 29′ s.t. Floccari (S).

Roma-Udinese

Milan-Lazio

Torino-Parma

Fiorentina-Bologna

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Parma

Chievo-Napoli

Frosinone-Inter