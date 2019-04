Si sono aperti nel segno delle sorprese i playoff NBA, con la sola Golden State in grado di difendere il fattore campo. I Warriors campioni in carica si sono imposti, senza particolari difficoltà, sui Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, autore di 15 punti.

Per una Golden State che ride, però, ci sono tre teste di serie che rischiano l’upset. Già la prima partita, alle 20:30 italiane, aveva suonato l’allarme, con la vittoria di Brooklyn sul campo dei Sixers, in tremenda difficoltà al tiro da 3. Hanno proseguito sulla stessa via i Magic, che si sono imposti a sorpresa sul parquet di Toronto. Decisiva una tripla di DJ Augustin a 1.4 secondi dal termine.

Chiudono la nottata i San Antonio Spurs, vecchi e male assemblati, ma ancora in grado di dire la loro ai playoff. Beffati i Denver Nuggets, che speravano in ben altro risultato per celebrare il loro ritorno in postseason a distanza di anni.

I risultati della notte

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 102-111 (0 – 1)

Toronto Raptors-Orlando Magic 101-104 (0 – 1)

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 121-104 (1 – 0)

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 96-101 (0 – 1)