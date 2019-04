Il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, assesta un nuovo affondo contro il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi. Io ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice: fate presto “. Già ieri tra i due erano scoppiate le scintille di uno scontro.

Nuovo affondo di Salvini contro la Raggi: “Chi ha sbagliato paghi”

Roma, si sa, ha tanti problemi ma non è l’unica città a doverne affrontare ogni giorno. In una nota Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega in Senato ed alla Camera, stamattina hanno ribadito: “Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci. Migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi!”.

Dal M5S non rimangono a guardare. “Non comprendiamo le polemiche da parte della Lega sul superamento della gestione commissariale del debito storico di Roma“, dicono i componenti della Commissione Bilancio della Camera del M5S, e invitano “i colleghi a leggere con maggiore attenzione quanto contenuto nella norma inserita nel Decreto Crescita”. “Non è stato fatto alcun regalo alla Capitale e neanche un centesimo in più delle tasse degli italiani sarà usato per ripagare il debito di Roma”, spiegano. “Certe polemiche prive di senso lasciamole al Pd e a chi ha mal governato in passato la Capitale”.

Lo scontro Salvini-Raggi dopo la Formula E a Roma

Ieri si è scatenato un botta e risposta tra il vicepremier della Lega e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Un giorno, ogni tanto – ha detto Salvini parlando della Formula E – Roma è in modo positivo al centro dell’interesse del mondo. Spero lo sia tutti i giorni, e non solo per le metropolitane ferme, la sporcizia, per i topi o il caos delle periferie”.

Il vicepremier ha poi sottolineato l’impegno del governo per la Capitale, alludendo ad una cattiva gestione comunale. Per Roma, ha detto Salvini, “il Governo sta facendo di tutto, l’unica cosa che non potrà fare è regalare soldi ad una città ignorando i problemi di tutte le altre. Se qualcuno pensa di fare omaggi a Roma, quando ci sono centinaia di Comuni in difficoltà, allora o tutti o nessuno. Qui serve una amministrazione comunale pronta, sveglia e presente”.

“Invece di parlare di Roma si occupi della sicurezza. Visti i fatti di cronaca di questi giorni mi sembra di poter dire che non manchi il da farsi. A ognuno il suo lavoro. Parla di tutto in tutte le TV ma mi sembra che non passi mai ai fatti”, ha replicato immediatamente Virginia Raggi.

“Fa piacere – ha detto in un altro passaggio – che sia passato dal chiedere ‘vagoni della metro senza terroni’ a riconoscere che grazie a noi si guarda finalmente al futuro. Il ragazzo sta crescendo“.

“Roma non è mai stata così sporca, così ferma, così trascurata – ha risposto ancora una volta Salvini – caotica e disorganizzata. Colpa di Salvini, o colpa di un sindaco 5Stelle (per cui avevo perfino invitato a votare) che in questi anni non ha combinato niente? Il giudizio lo lascio dare ai Romani, io lavoro per dare un futuro migliore a questa splendida città”.