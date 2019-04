Salvini nuovamente indagato per sequestro di persona: “Per me i porti restano chiusi”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di “sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019″. Lo ha detto lo stesso Salvini a Monza. Il ministro ha anche spiegato che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una “contestuale richiesta di archiviazione”.

Salvini nuovamente nel registro degli indagati

Annunciando da Monza di essere nuovamente indagato per sequestro di persona, ha aggiunto: “Ne approfitto per rispondere a qualche ministro: per me i porti rimarranno chiusi“.

“Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere”. Secondo il ministro del Lavoro infatti la chiusura dei porti è una soluzione “solo temporanea”. “Se il ministro Di Maio e Trenta la pensano in modo diverso lo dicano in Cdm e faremo una franca discussione – ha proseguito – I porti con me rimangono indisponibili chiusi e sigillati ai mercanti di esseri umani”.

Salvini indagato per sequestro di persona

Il vicepremier della Lega è fermo sulla sua posizione e sulla linea della sua condotta. Mesi fa, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto e letto in diretta su Facebook l’avviso di garanzia con il quale il Tribunale di Palermo gli contestava il reato di sequestro di persona aggravato, legato alla vicenda dei migranti trattenuti alcuni giorni sulla nave Diciotti, attraccata al porto di Catania. Il ministro prima di aprire in diretta Facebook la busta inviata dalla Procura di Palermo, aveva detto: “Non mi ritengo né un sequestratore né un eversore. E magari mi assolvono”.

Si è tanto dibattuto al Governo, sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Il 2o marzo però, il Senato ha espresso il suo “no”, votando contro. Sono stati 237 i voti ottenuti dalla relazione della giunta delle immunità del Senato che ha negato l’autorizzazione a procedere. Contrari 61 e nessun astenuto. Lo ha comunicato ufficialmente in Aula al Senato la presidente Elisabetta Casellati.