Sanità, nominati i nuovi direttori generali delle Asp siciliane

L’assessorato alla Salute guidato da Ruggero Razza ha notificato i decreti presidenziali di nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie siciliane.

Il via libera alle designazioni

A metà marzo una delibera della giunta regionale aveva dato il via libera alle designazioni, tuttavia si attendevano ancora i singoli decreti: pertanto, in queste settimane i manager in pectore, designati nei mesi scorsi in seguito a un bando, hanno continuato a ricoprire il ruolo provvisorio di commissario straordinario.

Una situazione di impasse, quella della governance della Sanità siciliana, denunciata nei giorni scorsi dal sindacato Cimo. Il 4 aprile il governatore Nello Musumeci ha firmato i singoli decreti di nomina.

La nomina ufficiale dei direttori generali con relativo insediamento consentirà ora di dotare i vertici della Sanità siciliana di pieni poteri, compresi quelli di nominare i nuovi direttori sanitari e amministrativi. Si attendono ancora le nomine dei nuovi dg dei tre Policlinici universitari.

Le nomine a direttori generali nelle Asp siciliane

Fino a oggi nel ruolo di commissari, saranno ora nominati direttori generali:

Asp Palermo: Daniela Faraoni;

Asp Catania: Maurizio Letterio Lanza;

Asp Messina: Paolo La Paglia;

Asp Agrigento: Giorgio Santonocito;

Asp Caltanissetta: Alessandro Caltagirone;

Asp Enna: Francesco Iudica;

Asp Ragusa: Angelo Aliquò;

Asp Siracusa: Salvatore Lucio Ficarra;

Asp Trapani: Fabio Damiani;

ARNAS ‘Civico’ Palermo: Roberto Colletti;

ARNAS ‘Garibaldi’ Catania: Fabrizio De Nicola;

Az. Osp. ‘Cannizzaro’ Catania: Salvatore Emanuele Giuffrida;

Az. Osp. ‘Papardo’ Messina: Mario Paino;

Az. Osp. ‘Villa Sofia- Cervello’ Palermo: Walter Messina;

IRCCS ‘Bonino Pulejo’ Messina: Vincenzo Barone (già nominato dg il 25 gennaio).