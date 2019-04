Il grande giorno è arrivato. La Juventus sfida l’Ajax per un posto in finale di Champions, forte dell’1-1 conquistato ad Amsterdam. Cristiano Ronaldo, dopo aver riposato sabato, è pienamente recuperato, e sarà ovviamente al centro dell’attacco della formazione allenata da Allegri. Non saranno della partita, invece, Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic.

Il centrale e il centravanti croato non hanno infatti recuperato dai rispettivi problemi fisici, e costringeranno Max Allegri ad altre scelte. Sale, nelle ultime ore, la candidatura di Moise Kean, protagonista assoluto delle scorse settimane. Il classe 2000 potrebbe affiancare Ronaldo nella linea offensiva della Juventus. In ribasso, invece, le quotazioni di Dybala, che sta vivendo un periodo decisamente opaco.