Bus turistico precipita in Portogallo, 28 morti

Un bus turistico si è ribaltato sull’isola di Madeira, in Portogallo, causando almeno 28 morti. L’autista del bus, secondo quanto riporta la stampa locale, avrebbe perso il controllo del mezzo in curva, che è precipitato in una scarpata, andando a finire sopra una casa. A bordo viaggiavano 57 persone da Santa Cruz verso Funchal.

L’autista dell’autobus è rimasto ferito. La guida che accompagnava la comitiva di turisti è sopravvissuta, come riferisce il quotidiano Diario de Noticias.

Sul posto sono accorse diverse ambulanze. Diversi anche i feriti, 11 uomini e 17 donne, alcuni già trasferiti in ospedale.

La maggioranza delle vittime è tedesca.

Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha fatto sapere che si recherà a Madeira.

foto:Blitzquotidiano