Champions League, i risultati dei quarti: 3 – 2 show tra City e Tottenham

Si chiude ai quarti di finale la rincorsa della Juventus alla Champions League. Nel match di ritorno a Torino, non è bastato il goal di Cristiano Ronaldo, che aveva portato in vantaggio i bianconeri. Due reti, una per tempo, dell’Ajax, a firma van de Beek e de Ligt, hanno segnato l’eliminazione della squadra allenata da Max Allegri. Nell’altro campo di giornata, secco 3-0 del Barcellona contro il Manchester United, grazie a una doppietta di Messi.

Domani toccherà alle altre inglesi: derby a Manchester tra il City e Tottenham, mentre il Liverpool, forte del 2-0 dell’andata, fa visita al Porto.

I risultati dei quarti

Barcellona-Manchester United 3 – 0 FINALE (4 – 0) Marcatori: 16′ e 18′ p.t. Messi (B), 21′ s.t. Coutinho (B).

Juventus-Ajax 1 – 2 FINALE (2 – 3) Marcatori: 28′ p.t. Ronaldo (J), 34′ p.t. van de Beek (A), 22′ s.t. de Ligt (A).

Manchester City-Tottenham 3 – 2 (2 – 3)

Porto-Liverpool 0 – 1 (0 – 3)