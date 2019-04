E’ morto il padre di Lupin III, il mondo dei manga è in lutto. Si è spento, all’età di 81 anni, Monkey Punch. Il disegnatore e artista ha dato vita alle storie della sgangherata banda di ladri composta da Lupin III, Daisuke Jigen, Goemon Ishikawa e Fujiko Mine. A loro dava la caccia l’instancabile, e a volte maldestro, ispettore Zenigata. Punch è deceduto lo scorso giovedì a causa di una polmonite, secondo quanto riportato dal sito del ‘Japan Times’.

E’ morto il padre di “Lupin III”, lutto nel mondo dei manga

Dalle mani e dalla fantasia di Punch è arrivato Arsenio Lupin. Era il 1967 e in pochi anni la saga del ladro gentiluomo è diventata un best seller, tanto da essere poi adattata per la televisione fino a diventare anche – dopo il 1971 – protagonista di molti lungometraggi animati, tra cui ‘Il castello di Cagliostro‘, ‘La pietra della Saggezza’ e ‘Le profezie di Nostradamus‘.

Kazuhiko Kato – in arte Monkey Punch – è nato a Hokkaido. Ha debuttato come artista manga professionista nel 1965. Soltanto quando inizierà a realizzare la serie “Lupin III” sceglierà il suo nome d’arte. La serie manga è stata pubblicata poi l’anno seguente nella rivista settimanale a fumetti ‘Shukan Manga Action’.