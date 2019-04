I Portland Trail Blazers fanno sul serio. Dopo la vittoria di gara-1, Lillard e soci hanno confermato l’impressione della prima partita della serie nella seconda uscita contro i Thunder. Un successo che porta sul 2-0 la franchigia dell’Oregon, decisa, dopo tanti anni di delusioni, a fare strada nei playoff NBA.

Si riportano sull’1-1, invece, i Denver Nuggets, che hanno rischiato di sprofondare nel baratro in gara-2 con gli Spurs. Dopo esser finiti sotto con Belinelli e compagni, gli uomini di coach Malone hanno trovato la forza di rimontare e tenere in piedi la serie, che ora si sposterà in Texas.

Discorso analogo per i Toronto Raptors, che si sono riportati in parità dopo aver perso, a sorpresa, gara-1 contro gli Orlando Magic. Seconda partita senza storia, con Kawhi Leonard e soci a rifilare trenta punti di scarto alla franchigia della Florida.

I risultati della notte

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 114-94 (2 – 0)

Toronto Raptors-Orlando Magic 111-82 (1 – 1)

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 114-105 (1 – 1)