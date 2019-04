Previsioni meteo per la vigilia di Pasqua, sabato 20 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso, ma peggiora in Sardegna con cielo coperto e venti di Levante. Attesi nei prossimi giorni venti di Scirocco anche forti.

Al Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Est ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile eccetto locali piogge sulle Alpi centrali. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità in progressivo aumento. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino stabile e generalmente soleggiato eccetto qualche addensamento maggiore sulle Marche. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati. In serata condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne con cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie lungo il versante tirrenico. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse su Puglia e Isole Maggiori ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni associati, salvo deboli piogge sulla Basilicata. In serata nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.