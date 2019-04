E’ ufficialmente iniziato il weekend di Pasqua. Quest’anno tra Pasquetta, 25 aprile e Primo maggio, potremo godere di un lungo ponte di vacanze. Ecco quindi una selezione di eventi da non perdere tra Palermo e provincia.

Weekend di Pasqua, 10 cose da fare a Palermo e provincia

Se non sapete ancora come trascorrere la Pasquetta, se dopo gli eventi religiosi avete voglia di evadere e rilassarvi, trovate qui un elenco di 10 cose da poter fare. Palermo offre una varietà di possibilità, per grandi e piccini, per famiglie e per ragazzi.

Non perdetevi d’animo se la primavera non ha ancora deciso di arrivare. Potrete comunque trascorrere il weekend di Pasqua in maniera originale e alternativa. Tra cultura, musica e tanto divertimento, Palermo è pronta a stupirvi. Prendete dunque carta a penna e segnate gli eventi che rientrano più nelle vostre corde. Dal 19 al 21 aprile 2019 saprete sicuramente cosa fare.

Cosa fare a Palermo dal 19 al 21 aprile 2019

Ecco una selezione di 10 cose da fare a Palermo e provincia del weekend di Pasqua. Ce n’è per tutti i gusti.

1. Festival Palermo Fantastica. I luoghi più affascinanti e meno conosciuti di Palermo in un percorso accompagnato dalla musica d’avanguardia di dj e selector internazionali. Palermo Fantastica non è un semplice festival di musica. Come intuibile già dal nome, infatti, racchiude molto di più. E’ un evento che nella musica vede un linguaggio universale in grado di reinventare le relazioni all’interno di gioielli nascosti e poco accessibili della città.

2. Sven Vath, dj set al Mob Disco Theatre. La musica elettronica è la vostra passione? Non potrete perdere l’unica tappa italiana, insieme a Milano, di Sven Vath. Il Mob Disco Theatre di Carini ospiterà l’evento internazionale firmato Unlocked, ultimo appuntamento della stagione in programma al Mob Disco Theatre di Carini. Sven Vath, considerato un innovatore della musica elettronica, porterà in Sicilia le hit che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

3. Giro delle Catacombe di Porta d’Ossuna. Si riapre al pubblico il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna. Un evento eccezionale riservato alle sole ore serali con visite guidate a cura degli archeologi che gestiscono il cimitero.

4. “Inside-Out”, percorso al Teatro Massimo. Il Teatro Massimo protagonista nel weekend di Pasqua a Palermo. Mario Bajardi e Giovanna Velardi creano un percorso che mette insieme le vibrazioni del suono e della danza. Un evento che coinvolge danzatori e pubblico negli spazi del Teatro.

5. “Idomeneo”, spettacolo al Teatro Massimo. Il maestoso Teatro Massimo ospiterà il debutto di René Barbera nel ruolo di Idomeneo. Il tenore, a Palermo, è già stato protagonista ne La Cenerentola rossiniana e ne La traviata. Giulio Pelligra si alternerà sul palco con Barbera nel ruolo del re di Creta.

6. Kate Worker e Riccardo Randisi in concerto al Ridotto dello Spasimo. Se siete amanti dei musical, non non potete perdervi lo spettacolo proposto d Kate Worker e Riccardo Randisi in concerto al Ridotto dello Spasimo. Un omaggio alla tradizione del musical. Gli arrangiamenti originali del suo Worker-Randisi proporranno alcuni dei brani più rievocativi della tradizione americana.

7. Concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. L’Orchestra sinfonica siciliana propone il raro Duet-Concertino per clarinetto, fagotto, orchestra d’archi e arpa di Richard Strauss. Tra i solisti Dimitri Ashkenazy e Paolo Carlini.

8.“Boys don’t cry,”, la mostra al Centro Internazionale di Fotografia. Se avete voglia di cultura, quello che fa per voi è la mostra fotografica “Boys don’t cry”. E’ il risultato di un progetto che ha coinvolto un gruppo di migranti ospiti del Centro d’accoglienza Asante di Palermo. Il workshop di educazione all’immagine e filmmaking è stato condotto dalla stessa Anzaldi durante la scorsa estate. Tutti gli scatti adesso in mostra.

9. “I giornali palermitani dell’Ottocento”, mostra alla Biblioteca Centrale. I giornali sono dei fondamentali documenti per ripercorrere la storia nazionale e internazionale. Spesso, però, non si conoscono e con essi si perdono anche i contenuti. Una mostra alla Biblioteca Centrale di Palermo vi farà rivivere la storia attraverso i giornali palermitani dell’Ottocento.

10. Le Donatella, dj set al Conca d’oro. Le gemelle più discusse d’Italia. La bionda e la mora sempre protagoniste delle pagine di gossip nelle riviste più famose arrivano al Centro commerciale Conca d’Oro di Palermo.