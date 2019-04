Il giorno dopo gli attentati in Sri Lanka, un drammatico bilancio

Il giorno dopo gli attentati di Pasqua in Sri Lanka, il Paese si risveglia con un drammatico bilancio. E’ salito ad almeno 290 il numero delle vittime degli attentati esplosivi di domenica contro chiese e hotel in Sri Lanka. Lo rende noto la polizia locale. Tra le vittime anche 35 cittadini stranieri.

Sri Lanka, un drammatico bilancio

Sembra che nell’intelligence ci siano state delle falle. Le indagini sugli attentati di ieri esamineranno i rapporti secondo i quali la comunità dell’intelligence avrebbe fallito nel rilevare o mettere in guardia preventivamente contro possibili attacchi suicidi. Lo rende noto la polizia dello Sri Lanka.

Sono stati due i ministri del governo cingalese a menzionare i fallimenti dell’intelligence. Il portavoce della polizia Ruwan Gunasekara ha detto, infatti, oggi che il Dipartimento d’investigazione criminale sta indagando sulle esplosioni ed esaminerà i rapporti.

Le vittime

E’ salito ad almeno 290 il bilancio delle vittime. Tra loro anche 35 cittadini stranieri.

Il Giappone conferma che uno dei suoi cittadini è stato ucciso negli attentati di ieri in Sri Lanka e almeno altri quattro sono rimasti feriti. Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono ha offerto le sue condoglianze per tutte le vittime degli attacchi e ha espresso l’impegno del Giappone nel “combattere il terrorismo” e la solidarietà verso lo Sri Lanka.

Il Giappone ha anche lanciato un allarme sicurezza, dicendo ai giapponesi in Sri Lanka di evitare chiese, moschee, luoghi pubblici come centri commerciali e locali notturni e uffici governativi. Il ministero degli Esteri dello Sri Lanka ha detto che almeno 27 stranieri sono tra le oltre 200 persone uccise.

Colombo, disinnescato un ordigno esplosivo

Un portavoce dell’esercito cingalese ha reso noto che un ordigno esplosivo è stato trovato e disinnescato nella tarda serata di ieri su una strada di accesso all’aeroporto internazionale vicino la capitale Colombo. Il capitano dell’aeronautica Gihan Seneviratne ha detto che le autorità hanno trovato un tubo riempito con 50 kg di esplosivo ad Andiambalama, vicino allo scalo.

Le autorità dello Sri Lanka hanno revocato il coprifuoco che era in atto da domenica, dopo gli attentati che hanno ucciso almeno 290 persone. Le strade della capitale Colombo erano in gran parte deserte stamattina, con la maggior parte dei negozi chiusi e un pesante dispiegamento di soldati e polizia.

Guterres: da Onu solidarietà allo Sri Lanka

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso le sue condoglianze per gli attentati nel giorno di Pasqua in Sri Lanka che hanno causato almeno 290 morti e 500 feriti. In un comunicato, Guterres si dice indignato dagli attacchi terroristici contro chiese e alberghi in un “giorno sacro per i cristiani di tutto il mondo” e spera che i responsabili siano rapidamente portati davanti alla giustizia.