Il pari col Padova è stato fatale per Roberto Stellone. Dopo il risultato di ieri, che ha visto il Palermo perdere ulteriore terreno rispetto al Brescia capolista, la dirigenza rosanero ha deciso di esonerare il tecnico ex Frosinone. Questo il comunicato apparso sul sito del club: “L’U.S. Città di Palermo comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto.

La guida tecnica della Prima Squadra è temporaneamente affidata all’allenatore della Primavera Giuseppe Scurto, che questo pomeriggio dirigerà la seduta d’allenamento insieme al preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano”.

Il grande favorito per la panchina rosanero è adesso Delio Rossi. Si tratterebbe di un ritorno, dopo aver allenato in Sicilia nelle migliori annate della gestione Zamparini. Definitivo, invece, il “no” di Francesco Guidolin, altro possibile cavallo di ritorno.