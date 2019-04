Previsioni meteo del 25 aprile: Italia divisa in due

Italia divisa in due giovedì 25 Aprile. Nella giornata della Liberazione il Nord sarà interessato dalla pioggia mentre al Sud sarà soleggiato.

La situazione in Italia

Un flusso perturbato in discesa dal Nord Atlantico, accompagnato da correnti instabili, si avvicinerà pericolosamente alle nostre regioni. Col passare delle ore, il peggioramento si estenderà al resto delle regioni del Nord con piogge diffuse tra Liguria (specie settori di levante), Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con nevicate a 1600/1800 metri, ovvero a quote relativamente basse per il periodo. Qualche piovasco raggiungerà anche le zone più interne della Toscana.

Allerta meteo in Lombardia e caldo in Sicilia

Una particolare allerta meteo viene lanciata per la regione Lombardia. Tra pomeriggio e sera tutte le province verranno bombardate letteralmente da temporali e grandine, con particolare criticità a Milano, Monza-Brianza, Como, Lecco, Varese, Sondrio, e Bergamo.

Le condizioni meteo saranno invece diverse sul resto dell’Italia dove, grazie alla rimonta dell’alta pressione di origine africana, il tempo rimarrà tutto sommato più soleggiato. Lo scudo protettivo offerto dall’anticiclone terrà lontane le piogge regalando tanto sole con temperature in deciso aumento specie sulla Sicilia e buona parte dei settori tirrenici del Centro-Sud, dove si raggiungeranno punte massime intorno ai 25-26°C durante le ore più calde.