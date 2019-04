Elezioni Comunali in Sicilia, verso il ballottaggio in tutte le città

I primi dati che emergono dalle elezioni comunali in Sicilia fanno presagire un ballottaggio in tutte le città. Domenica 28 aprile ben 34 comuni sono stati chiamati alle urne per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Unico capoluogo presente, Caltanissetta.

In calo il Movimento 5 Stelle, soprattutto nei comuni già amministrati come Gela e Bagheria. Avanzano invece le liste di Centrodestra. Ottimi risultati per la Lega, che prende consensi. Probabilmente, inoltre, un suo candidato sindaco va al ballottaggio a Gela.

Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il prossimo 12 maggio.

Comunali in Sicilia, verso il ballottaggio in tutte le città

I candidati sindaco del M5s potrebbero andare al ballottaggio a Caltanissetta, Castelvetrano e Mazara del Vallo (Trapani). E’ quanto emerge dai primissimi numeri non ufficiali dello spoglio nei sette comuni che votano con il maggioritario a doppio turno.

Caltanissetta è l’unico capoluogo chiamato a eleggere sindaco e consiglio comunale. Qui, a meno della metà di schede scrutinate sembra in vantaggio con oltre il 40% dei voti, il candidato del Centrodestra Michele Giarratana. Segue con il 18% delle preferenze Roberto Gambino, candidato del M5S. Oscar Aiello della Lega è quarto, dietro a Salvatore Messana del centrosinistra.

Caltanissetta è la città del leader dei 5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri. Se Giarratana mantiene il vantaggio, inoltre, potrebbe essere eletto al primo turno.

Bagheria vede in testa Filippo Tripoli, appoggiato da una lista civica che è al 41%. Il candidato di Centrodestra e Lega Gino Di Stefano, che aveva riempito piazza Matrice di sostenitori del Capitano, invece, è al 36,2%. Bagheria viene da un’amministrazione pentastellata guidata dal sindaco Patrizio Cinque. La candidata del movimento, Romina Aiello, per ora è al 14%.

A Gela si prevede un ballottaggio tra Lucio Greco, che è attorno al 36% appoggiato da cinque liste civiche – anche da Pd e Forza Italia senza simboli -, e Giuseppe Spata, candidato della Lega che è al 30,4%.

Castelvetrano ha avuto un calo dei votanti del 20%. Qui si profila un ballottaggio tra Calogero Martire (liste civiche) e il candidato M5s, Enzo Alfano. Si ferma attorno al 17% invece Pasquale Calamia, unico candidato col simbolo del Pd per il quale si è speso il segretario Nicola Zingaretti che aveva tenuto un comizio in piazza alla vigilia della Liberazione.

A Monreale Alberto Arcidiacono (liste civiche e Diventerà bellissima) è al 24%, seguito da Pietro Capizzi, appoggiato da liste di centrosinistra.

A Mazara del Vallo dopo alcune sezioni scrutinate è in vantaggio Salvatore Quinci (liste civiche), seguito da Nicolò La Grutta di M5s e Giorgio Randazzo appoggiato dalla Lega. Ad Aci Castello (Catania) è in vantaggio Carmelo Scandurra (liste civiche), seguito da Clara Carbone (Centrodestra).