Bandiere Blu 2019: premiate 385 spiagge italiane, ecco le più belle

Sono 183 i Comuni italiani e un totale di 385 spiagge ad ottenere il riconoscimento “Bandiere Blu 2019”, giunte alla loro 33ma edizione, assegnate ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici dalla Foundation for Environmental Education (FEE), l’organizzazione internazionale no-profit che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale. Le Bandiere assegnate alle spiagge del nostro Paese sono otto in più rispetto ai 175 dello scorso anno: dodici i nuovi ingressi, quattro sono usciti, per un totale di 183 località rivierasche e 72 approdi turistici.

Tutte le località premiate con la bandiera blu 2019

LIGURIA – 30 (3 nuovi ingressi)

Imperia

Bordighera – Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio Taggia – Arma di Taggia Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello San Lorenzo al Mare – U Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele Imperia NEW ENTRY Riva Ligure NEW ENTRY Sanremo NEW ENTRY

Savona

Ceriale – Litorale Borghetto Santo Spirito – Litorale Loano – Spiaggia Levante Porto, Spiaggia di Ponente Pietra Ligure – Ponente Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni , Finalmarina , Finalpia , Spiaggia del Porto , Varigotti , Castelletto San Donato Noli – Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi Spotorno – Lido Bergeggi – Il Faro , Villaggio del Sole Savona – Fornaci Albissola Marina – Lido Albisola Superiore – Lido Celle Ligure – Levante , Ponente Varazze – Arrestra, Ponente Teiro , Levante Teiro , Piani D’Invrea

Genova

Camogli- Spiaggia Camogli Centro/ Levante, San Fruttuoso Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale , Paraggi , Zona Milite Ignoto Chiavari – Zona Gli Scogli Lavagna – Lungomare Moneglia – Centrale , La Secca , Levante

La Spezia

Framura – Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina) , Spiaggia la Vallà Apicchi Bonassola – Lato Est e Lato Ovest Levanto – Spiaggia Est”La Pietra” , Ghiararo Lerici – Venere Azzurra , Lido , San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo Ameglia – Fiumaretta

TOSCANA – 19

Massa Carrara

Carrara – Marina di Carrara Centro Massa – Ronchi Levante , Campeggi/Ricortola /Marina Ponente/Dx Brugiano , Sx Brugiano/Marina Centro/Dx Frigido/ Sx Frigido, Ronchi Ponente

Lucca

Forte dei Marmi – Litorale centro/Capannina Pietrasanta – Tonfano , Focette Camaiore – Lido Arlecchino Viareggio – Marina di Torre del Lago Puccini / Marina di Levante/Marina di Ponente

Pisa

Pisa – Calambrone/Tirrenia , Marina di Pisa

Livorno

Livorno – Cala del Miramale , Rogiolo , Del sale/Roma , Tre Ponti , Rex , Cala Quercianella Rosignano Marittimo – Castiglioncello , Vada Cecina – Le Gorette , Marina di Cecina Bibbona – Marina di Bibbona centro/sud Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci San Vincenzo – Rimigliano , Spiaggia Centro , Principessa , Spiaggia dellaa Conchiglia Piombino – Parco Naturale della Sterpaia Marciana Marina – La Fenicia

Grosseto

Follonica – Litorale Nord Castiglione della Pescaia – Spiaggia Piandalma/ Casetta Civinini/Piastrone/Punta Ala (Nord e Sud), Rocchette/Rocca Mare/Casa Mora/Riva del Sole /Capezzolo/Ponente , Levante/Tombolo Grosseto – Marina di Grosseto/Le Marze/ Fiumara , Principina a Mare Monte Argentario – Porto Santo Stefano: Il Pozzarello , La Soda , Calapiccola , la Caletta, il Moletto , Feniglia , Porto Ercole: le Viste.

CAMPANIA – 18 (3 nuovi ingressi)

Napoli

Sorrento Piano di Sorrento Massa Lubrense – Baia delle Sirene , Marina del Cantone , Marina di Puolo , Recommone Anacapri – Faro/Punta Carena , Gradola/ Grotta Azzurra

Salerno

Ispani Positano – Spiaggia Arienzo , Spiaggia , Fornillo , Spiaggia Grande Capaccio – Varolato /La Laura/Casina d’Amato , Licinella, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci Agropoli – Torre San Marco , Trentova , Spiaggia Libera Porto , Lungomare San Marco Castellabate – Lago Tresino , Marina Piccola , Pozzillo/San Marco , Punta Inferno , Baia Ogliastro Montecorice – San Nicola , Baia Arena , Spiaggia Agnone , Spiaggia Capitello San Mauro Cilento – Mezzatorre Pollica – Acciaroli , Pioppi Casal Velino – Lungomare/Isola , Dominella/Torre Ascea – Piana di Velia , Torre del Telegrafo , Marina di Ascea Pisciotta – Sud(Ficaiola, Torraca, Gabella) , Nord(Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca) Centola – Marinella , Palinuro (Le Saline, Le Dune, Porto) Vibonati – Torre Villammare , Santa Maria Le Piane , Oliveto Sapri- Cammarelle, Lungomare di Sapri , San Giorgio

Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani

MARCHE – 15

Pesaro – Urbino

Pesaro – Ponente/Levante/Sottomonte Fano – Nord , Sassonia Nord , Torrette Mondolfo – Marotta Gabicce NEW ENTRY

Ancona

Senigallia – Spiaggia di Levante , Spiaggia di Ponente Ancona – Portonovo Sirolo – Sassi Neri/San Michele/ Urbani Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

Macerata

Potenza Picena – Porto Potenza Picena Civitanova Marche – Lungomare Sud , Lungomare Nord

Fermo

Fermo – Lido di Fermo Casabianca , Marina Palmense Pedaso – Lungomare dei Cantautor

Ascoli Piceno

Cupra Marittima – Lido Grottammare – Spiaggia Nord , Spiaggia San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme

PUGLIA – 13 (1 nuovi ingressi)

Barletta – Andria – Trani

Margherita di Savoia – Centro Urbano , Cannafesca

Bari

Polignano a Mare – Cala San Vito , Cala Paura , San Giovanni , Cala Fetente , Ripagnola/ Coco Village

Brindisi

Fasano – Egnazia Case Bianche , Savelletri , Torre Canne Ostuni – Creta Rossa , Lido Fontanelle , Pilone , Lido Morelli Carovigno – Punta Penna Grossa/Torre Guaceto

Taranto

Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina Ginosa – Marina di Ginosa Maruggio NEW ENTRY

Lecce

Otranto – Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo , Madonna dell’Altomare/Idro , Porto Badisco Castro – La Sorgente, Zinzulusa Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali

Foggia

Peschici Zapponeta

SARDEGNA – 14

Olbia – Tempio

Badesi – Li Junchi , Li Mindi /Lu Stangioni , Pirrotto Li Frati/Baia delle Mimose Santa Teresa Gallura – Rena Ponente(Loc. Capo Testa) , Rena Bianca , Zia Culumba (Loc. CapoTesta, Rena di Levante) La Maddalena – Bassatrinità , Monti d‘Arena , Teggie , Spalmatore , Portolungo , Caprera Due Mari , Caprera Relitto Palau – Palau Vecchio , Fronte Stagno Saline , L’Isolotto , L’Isuledda(Porto Pollo) , La Sciumara , Foce Fiume Liscia

Sassari

Castelsardo – Madonnina/Stella Maris , Sacro Cuore/Ampurias Sorso – Marina di Sorso (IV / V Pettine) , Spiaggia della Marina Sassari – Porto Ferro , Porto Palmas Trinità d’Agultu e Vignola

Oristano

Oristano – Torregrande

Ogliastra

Tortolì – Lido di Cea , Lido di Orrì (I e II Spiaggia) , Muxì (Il Golfetto) , Orrì Foxilioni , Ponente (nota “La Capannina”) , Porto Frailis

Cagliari

Quartu Sant’Elena – Mare Pintau , Poetto Teulada – PortoTramatzu , Sabbie Bianche , Tuerredda

Nuoro

Bari Sardo

Carbonia-Iglesias

Sant’Antioco

ABRUZZO – 10

Teramo

Tortoreto – Spiaggia del Sole Giulianova – Lungomare Spalato, Lungomare Zara Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud / Lungomare Nord / Lungomare Centrale Pineto – Lungomare dei Pini/ Pineta Catucci, S.Maria a Valle Nord, S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa Silvi – Lungomare Centrale

Chieti

Fossacesia – Fossacesia Marina Vasto – Punta Penna, Vignola San Salvo – San Salvo Marina

L’Aquila

Lago di Scanno Villalago, lago di Scanno NEW ENTRY

CALABRIA – 11 (2 nuovi ingressi)

Cosenza

Praia a mare – Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi Roseto Capo Spulico – Lungomare Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia , Riviera delle Palme) Tortora San Nicola Arcella NEW ENTRY Villapiana NEW ENTRY

Crotone

Cirò Marina – Cervana/Madonna di mare, Punta Alice Melissa – Litorale Torre Melissa

Catanzaro

Soverato – Lido Sellia Marina

Reggio Calabria

Roccella Jonica – Lido

VENETO – 8

Venezia

San Michele Al Tagliamento – Bibione Caorle – Brussa , Duna Verde , Levante , Ponente , Porto Santa Margherita Eraclea – Eraclea Mare Jesolo – Lido Cavallino Treporti – Lido Venezia – Lido di Venezia Chioggia – Sottomarina

Rovigo

Rosolina – Rosolina Mare , Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nor

LAZIO – 9 (un nuovo ingresso)

Il Lazio riconquista Anzio.

Roma

Lago di Trevignano romano Anzio NEW ENTRY

Latina

Latina – Latina Mare Sabaudia – Lungomare San Felice Circeo – Litorale Terracina – Levante , Ponente Sperlonga – Ponente , Lagolungo , Bazzano , Levante Gaeta – Arenauta – Ariana – Sant‘ Agostino , Serapo Ventotene – Cala Nave

EMILIA ROMAGNA – 7 (un nuovo ingresso)

Ferrara

Comacchio – Lido di Volano/Nazioni/Lido degli Scacchi /Pomposa/Garibaldi , Lido Spina , Lido degli Estensi

Ravenna

Ravenna – Casal Borsetti , Lido di Dante/Lido di Classe , Lido di Savio , Marina di Ravenna/ Punta Marina Terme/Lido Adriano , Marina Romea/Porto Corsini Cervia – Milano Marittima/Pinarella

Forlì Cesena

Cesenatico – Zadina , Levante (Valverde, Villamarina) , Ponente

Rimini

Bellaria Igea Marina – Igea Marina Misano Adriatico – Punto Dieci/Porto Verde , Rio Alberello Cattolica

SICILIA – 7 (1 nuovo ingresso)

Messina

Santa Teresa di Riva – Lungomare Tusa – Spiaggia Lampare , Spiaggia Marina Lipari – Stromboli: Ficogrande , Lipari: Acquacalda , Lipari: Canneto , Vulcano: Acque Termali , Vulcano: Gelso

Ragusa

Ispica – Santa Maria del Focallo , Ciriga I° tratto , Ciriga II° tratto , Ciriga III° tratto Ragusa – Marina di Ragusa Pozzallo NEW ENTRY

Agrigento

Menfi – Porto Palo Cipollazzo , Lido Fiori Bertolino

BASILICATA – 5 (1 nuovo ingresso)

Potenza

Maratea – Acquafredda, Castrocucco, Macarro

Matera

Policoro – (Nord e Sud) Bernalda Nova Siri Pisticci

FRIULI VENEZIA GIULIA –2

Gorizia

Grado – Spiaggia Principale , Costa Azzurra, Pineta

Udine

Lignano Sabbiadoro – Lido

MOLISE – 1

Torna in lista anche se con una sola bandiera il Molise che lo scorso anno aveva perso il riconoscimento solitamente assegnati a Termoli Petacciato e Montenero. Resta solo Campomarino.

Campobasso

Campomarino – Lido

I LAGHI

TRENTINO ALTO ADIGE -10

Trento

Bedollo – Località Piazze Baselga di Pinè -Spiaggia Lido , Alberon, Bar Spiaggia Pergine Valsugana – San Cristoforo Levico Terme – Spiagge di Levico Caldonazzo – Lido/Spiaggetta Calceranica al Lago – Alle Barche/ Al Pescatore/Riviera Tenna – Spiaggia di Tenna Lavarone- Lido Bertoldi/ Lido Marzari Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone Bondone – Porto Camarelle

LOMBARDIA – 1

Brescia

Gardone Riviera – Spiaggia Lido , Spiaggia Casinò

PIEMONTE – 6 (3 ENTRY)

ABRUZZO – 1

L’Aquila

Villalago, lago di Scanno

La cerimonia di premiazione a Roma

Le Bandiere Blu sono state assegnate a Roma presso la sede del CNR, in una cerimonia di premiazione alla presenza dei sindaci. La Liguria sale a 30 località premiate, con tre nuovi ingressi, e guida la classifica nazionale; segue la Toscana con 19 località; la Campania rimane a 18 Bandiere; con 15 località, seguono le Marche che perdono due Bandiere, ma segnano un nuovo ingresso. La Sardegna è presente con 14 località e con un nuovo ingresso, mentre la Puglia conquista una nuova località e raggiunge 13 Bandiere perdendone due; la Calabria va a quota 11, con due nuovi ingressi, mentre l’Abruzzo sale a 10 con l’ingresso di un lago; il Lazio arriva a 9, con una nuova entrata, il Veneto conferma le sue 8 Bandiere; l‘Emilia Romagna conferma le sue 7 località, come pure la Sicilia che ne guadagna una passando a 7 Bandiere. La Basilicata va a 5 con un nuovo ingresso e il Friuli Venezia Giulia conferma le due Bandiere dell’anno precedente. Il Molise rimane con una Bandiera. Quest’anno crescono di numero le Bandiere assegnate a località di lago, con 17 località. Si registra il nuovo ingresso in Abruzzo, mentre sono state confermate le 3 località del Piemonte, mentre restano invariati il Trentino Alto Adige con 10 località e la Lombardia con una.

Il riconoscimento

Le Bandiere Blu vengono assegnate ogni anno sulla base di 32 criteri: balneabilità delle acque (secondo i dati Arpa), depurazione, raccolta differenziata, aree pedonali, piste ciclabili, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, ricettività alberghiera, educazione ambientale e altro.

“Quella di Bandiera Blu è una filosofia dei piccoli passi, ma di cose molto concrete, che nel tempo determinano il cambiamento – ha detto Claudio Mazza, presidente della FEE Italia -. I Comuni in grado di conservare il proprio patrimonio ambientale e di saperlo promuovere mostrano già di essere quelli maggiormente appetibili per il turismo, turismo che dovrà inevitabilmente riferirsi a parametri di sostenibilità sempre più stringenti per potersi rinnovare e creare benessere”.

“Il rilievo che viene dato al riconoscimento della Bandiera Blu – dichiara Stefano Laporta, presidente dell’ISPRA – è evidente prima di tutto dalla risonanza che tali assegnazioni hanno su tutti i media, nonché’ dal ruolo rilevante che l’ottenimento di tale riconoscimento assume nelle strategie di comunicazione adottate dalle località turistiche balneari. Maggiore è l’immagine di sostenibilità ambientale del Comune e maggiore è la portata dell’attrazione turistica esercitata. E’ ormai comprovato che le località Bandiera Blu registrano sistematicamente una crescita delle presenze turistiche”.

Commenta Giovanni Toti, Presidente della regione Liguria: “La nostra regione si conferma al vertice nazionale, incrementa il suo bottino e stacca ulteriormente la seconda in classifica, la Toscana, ferma a 19. Si tratta della conferma di un percorso virtuoso fatto di valorizzazione delle nostre coste, attenzione all’ambiente e ai servizi, che viene premiato di anno in anno: grazie a questo il turismo ligure sta diventando sinonimo di turismo di qualità”.

Sono in crescita anche i numeri di località del Mezzogiorno insignite del riconoscimento. “Il trend dei comuni costieri che vantano la Bandiera Blu è positivo, ogni anno aumentano. E se prima erano soprattutto al Nord, da tre anni stanno crescendo anche al Sud”, ha commentato Claudio Mazza, presidente per l’Italia della ong internazionale Fee, che assegna le Bandiere Blu. “La Campania ad esempio è diventata la terza regione per numero di Bandiere”, spiega ancora Mazza. Secondo il presidente della Fee Italia, nel Mezzogiorno sono due gli ostacoli principali all’assegnazione: “I depuratori che mancano e la raccolta differenziata dei rifiuti che non viene fatta”. Eppure, fa notare, “i comuni che hanno avuto la Bandiera registrano un aumento delle presenza turistiche del 30-35%”. Inoltre, “c’è un effetto positivo di emulazione. Se una località ottiene il riconoscimento, quelle vicine sono spinte ad agire per averlo anche loro”.