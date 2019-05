Caso Regeni, svolta nelle indagini: “Uno dei 5 indagati ha confessato”

Un supertestimone per il caso Regeni. L’uomo avrebbe ascoltato uno degli 007 egiziani indagati confessare il suo coinvolgimento nella sparizione e nel successivo omicidio del 27enne. L’agente segreto è tra i 5 indagati dalla Procura di Roma per la morte dello studente veneto.

Secondo quanto riportato da il “Corriere della Sera”, il testimone, nel corso di un incontro informale tra poliziotti africani avvenuto nel 2017. Avrebbe sentito lo 007 raccontare il rapimento del giovane. “Credevamo che fosse una spia inglese, lo abbiamo preso, io sono andato e dopo averlo caricato in macchina abbiamo dovuto picchiarlo. Io l’ho colpito al volto”, avrebbe infatti detto l’uomo.

Caso Regeni, svolta nelle indagini

Gli agenti presenti all’incontro, si ipotizza, non erano a conoscenza che l’uomo conoscesse l’arabo, e per questo avrebbero liberamente parlato del caso di fronte a lui. Per i magistrati romani che seguono il caso, il racconto del supertestimone è apparso attendibile. Proprio per questo, hanno inviato a Il Cairo una nuova rogatoria nella quale si chiedono informazioni per ottenere ulteriori riscontri.

È l’atto di cui ha parlato nelle ultime re il premier Giuseppe Conte, rivelando di aver avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente egiziano Al Sisi. Per gli inquirenti italiani ci sarebbero quindi indizi sufficienti a ipotizzare il coinvolgimento del generale Sabir Tareq, del colonnello Uhsam Helmy del maggiore Magdi Ibrahim Albdelal Sharif, dell’assistente Mahmoud Najem e del colonnello Ather Kamal.

Finora ci si era basati essenzialmente sui tabulati telefonici e le testimonianze raccolte in Egitto. Ora si aggiunge questa prova testimoniale, sebbene de relato, che conferma e arricchisce il quadro probatorio costruito fino ad ora.