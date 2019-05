Serie A, i risultati della 35a giornata: a El Shaarawy risponde Romero

Si è aperta con il derby della Mole la 35a giornata del campionato di Serie A. Un derby finito in parità, con il vantaggio del Torino firmato da Lukic e il pareggio nel finale a opera del solito Cristiano Ronaldo per la Juve. Ancora apertissima la corsa per la Champions League, sempre più nel vivo.

Tutta da seguire la sfida tra Lazio e Atalanta, antipasto della finale di Coppa Italia, mentre il Milan cerca di rialzare la testa nel posticipo del lunedì col Bologna. La Roma, al momento quinta in classifica, fa visita al Genoa, trasferta in casa dell’Udinese per l’Inter.

I risultati della 35a di Serie A

Torino-Juventus 1 – 1 FINALE Marcatori: 25′ p.t. Lukic (T), 38′ s.t. Ronaldo (J).

Chievo-SPAL 0 – 4 FINALE Marcatori: 8′ p.t. e 10′ s.t. Felipe (S), 3′ s.t. Floccari (S), 38′ s.t. Kurtic (S).

Udinese-Inter 0 – 0 FINALE

Empoli-Fiorentina 1 – 0 FINALE Marcatori: 7′ s.t. Farias (E).

Lazio-Atalanta 1 – 1 Marcatori: 3′ p.t. Parolo (L), 21′ p.t. Zapata (A).

Parma-Sampdoria 1 – 0 Marcatori: 2′ p.t. Ceravolo (P).

Sassuolo-Frosinone 0 – 1 Marcatori: 8′ p.t. Sammarco (F).

Genoa-Roma

Napoli-Cagliari

Milan-Bologna

Classifica

Juventus 89

Napoli 70

Inter 62

Atalanta 59

Roma 58

Torino 57

Milan 56

Lazio 55

Sampdoria 48

Sassuolo 41

Cagliari 40

Fiorentina 40

SPAL 39

Bologna 37

Parma 37

Genoa 35

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 15