I 10 motivi per cui fare sesso fa bene alla salute

Fare sesso fa bene alla salute, lo conferma anche la scienza. Avere una vita sessuale attiva non è soltanto un modo per provare piacere fisico ma un vero toccasana per il buon funzionamento del corpo e della mente.

Uno degli effetti più noti del sesso è quello di far perdere peso: 85 calorie di media. Se si vuole fare il calcolo preciso in base alla propria durata nell’amplesso, l’unità di misura è: 3,6 calorie al minuto. Ma non finisce qui. Il rapporto sessuale migliora anche le prestazioni del cervello, riduce le malattie cardiache e il cancro alla prostata. Inoltre allevia il dolore, abbassa il livello di stress e aiuta a dormire meglio.

E’ importante, però, evitare le malattie sessualmente trasmissibili. Il sesso fa bene a patto che sia protetto. La rivista Medical News Today ha raggruppato i 10 primi ambiti in cui fare sesso concorre di più a migliorare la salute, richiamando le ricerche scientifiche che li sostengono.

Ecco il decalogo.

Migliora l’immunità

Fare l’amore una o due volte a settimana potenzia il sistema immunitario. Lo conferma la ricerca pubblicata su Psychological Reports. Secondo gli scienziati, coloro che hanno una tale frequenza nel rapporto sessuale presentano un 30% in più di Ig A, rispetto a chi fa sesso di più o di meno. L’Ig A è un anticorpo, detto immunoglobina, con il quale si misura quanto sia adeguato il sistema immunologico. Inoltre, le persone sessualmente attive sono esposte a più agenti infettivi di quelle che non fanno sesso, perciò il sistema immunitario crea delle risposte difensive producendo più IgA.

Il cervello funziona meglio

Il sesso rende più forte il cervello e le capacità mentali. Memoria e funzioni esecutive superiori come la capacità di prendere decisioni traggono giovamento dall’attività sessuale. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato su The Journals of Gerontology: Series B. Secondo la ricerca, infatti, a parità di età più si è sessualmente attivi, più le funzioni mentali sono scattanti.

Fa bene al cuore

Il sesso è un’attività fisica e come tale stimola il cuore e fa bene alla salute. L’eccitazione durante il rapporto sessuale, infatti, fa aumentare il ritmo cardiaco, che raggiunge l’apice con l’orgasmo. Secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Cardiology, gli uomini che hanno una regolare vita sessuale godono del 45 per cento meno possibilità di avere un disturbo cardiaco.

Riduce la pressione del sangue

Anche coloro che hanno problemi di cuore possono amarsi liberamente. Difficilmente, infatti, un attacco può sopraggiungere durante un rapporto sessuale.

Ricordiamo inoltre che fare sesso abbassa la pressione del sangue. Una buona notizia per le donne, soprattutto quelle in età avanzata. Anche l’atto di abbracciarsi, di tenersi stretti teneramente, può aiutare a normalizzare lo stato della pressione arteriosa. Quindi non vi resta che coccolarvi con il nostro partner.