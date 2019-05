Serie A, i risultati della 37a giornata: al via i match delle 15

Serie A in campo per la 37a giornata, con ancora molti verdetti da emettere. Infuocata la corsa per il quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League. Si complica il discorso europeo per la Roma, fermata sullo 0-0 dal Sassuolo. Al contrario, il Milan riceve il Frosinone e spera in un favore dalla Juventus, impegnata con l’Atalanta.

L’altro posticipo di giornata vede il big match tra Napoli e Inter, mentre l’altra corsa calda è quella per la salvezza. Rischia il Genoa, dopo la sconfitta col Cagliari, mentre l’Empoli di Andreazzoli se la vedrà con il Torino, a caccia di punti per l’Europa.

I risultati della 37a giornata

Udinese-SPAL 3 -0 FINALE

Genoa-Cagliari 0 – 1 FINALE

Sassuolo-Roma 0 – 0 FINALE

Empoli-Torino 0 – 0

Parma-Fiorentina 0 – 0

Milan-Frosinone

Juventus-Atalanta

Napoli-Inter

Lazio-Bologna