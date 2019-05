Westworld, online il trailer della 3 stagione in arrivo nel 2020

Neanche il tempo di salutare Game of Thrones che HBO ha messo on line il trailer della terza stagione di Westworld. La nuova stagione sembra però non c’entrare nulla con quelle passate.

Il cast

Il cast è in gran parte nuovo: Aaron Paul sarà il protagonista della terza stagione, assieme a lui ci saranno Lena Waithe (Master of None) e Vincent Cassel, oltre alla già nota Evan Rachel Wood. Per gli appassionati di musica, nel trailer c’è anche un breve cameo di Kid Cudi, anche se non sappiamo quale sarà il suo ruolo nella serie.

Dalle prime immagini del trailer, la serie sarà ambientata, chiaramente, in un mondo futuristico, dove ci si muove con motociclette elettriche automatiche e si chiacchiera amabilmente con degli androidi. La serie è in arrivo nel 2020.