Downton Abbey il film: ecco il trailer ufficiale

Downton Abbey sta tornando. Fervono i preparativi nella dimora nobiliare inglese più famosa della serialità come si può vedere nel primo trailer ufficiale diffuso in queste ore. La famiglia Crawley si sta infatti preparando per tornare alla ribalta delle scene, ma soprattutto per accogliere degli ospiti molto speciali. Infatti nonostante siamo nel 1927 e la modernità avanza velocemente, i nostri protagonisti dovranno rispolverare il lustro di un tempo per accogliere il re e la regina d’Inghilterra (Giorgio V e la consorte Mary of Teck, nonni dell’attuale sovrana Elisabetta II) in arrivo in visita ufficiale.

Il trailer

Per essere sicuri di poter affrontare al meglio l’avvenimento, la famiglia sarà costretta a chiedere aiuto al mitico maggiordomo Carson (Jim Carter) che si era ritirato in pensione alla fine della serie. Vediamo anche la Contessa madre interpretata da Maggie Smith sfoggia una tiara per l’occasione e non perde però tempo per affilare la sua ironica, di cui è oggetto come al solito la povera Isobel (Penelope Wilton). Nel frattempo, una serie di vicendeperturberanno la tranquilla vita della casa (s’intravede anche uno scandaloso – per l’epoca – bacio fra due uomini), mentre lady Mary(Michelle Dockery) confida alla sua fedele cameriera Anna (Joanne Froggatt) la possibilità che i Crawley lascino definitivamente il loro luogo di famiglia.

Il film di Downton Abbey sarà diretto da Michael Engler e arriverà nelle sale di tutto il mondo a partire dal settembre 2019, ovvero tre anni dopo la fine ufficiale della messa in onda delle sei stagioni della serie tv. Fra gli altri membri del cast che faranno il loro ritorno ci sono Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Kevin Doyle, Matthew Goode, Allen Leech e Phyllis Logan.