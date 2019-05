Grande Fratello 16, lo sfogo e le lacrime di Francesca De André

Quella della settima puntata del “Grande Fratello 16” è stata una serata davvero difficile per Francesca De André . Dopo una settimana tranquilla la ragazza si è vista crollare il mondo addosso con la notizia del tradimento del suo fidanzato Giorgio e del post che lui ha fatto dicendo di volersi separare da lei per un po’. Inoltre il litigio con Malgioglio ha acuito la tensione. Così dopo la diretta è crollata in lacrime sfogandosi con gli amici.

Francesca dopo la puntata tiene stretta una lettera che aveva scritto al suo “Giorgino”. “Questa è la persona con cui stavo io – dice a Daniele sfogandosi -. Mi manca!”. Poi in un impeto di delusione mista a rabbia strappa la lettera. Chi in un modo chi nell’altro prova a consolarla, ma adesso la ferita è troppo fresca per riuscire a sorridere.

E non è nemmeno il caso di pensare di sanare il dolore con una nuova storia, nonostante i tanti “suggerimenti” arrivati in puntata al suo indirizzo. Per Gennaro non è ancora il momento… “Io lo so che Gennaro è un ragazzo meraviglioso ma non posso fare chiodo scaccia chiodo” dice Francesca. E il ragazzo è d’accordo con lei, ribadendo quanto affermato durante la diretta. “Iio alle persone mi avvicino nel momento in cui sono neutre, libere – spiega -. Da parte mia non cambierà nulla”.