Chiara Ferragni si è presentata sul red carpet di Cannes per la quinta volta. L’influencer sfoggia un look aggressivo e un taglio di capelli che lascia di stucco i follower. Sono in tanti a chiedersi se si tratti di una parrucca o meno. Per alimentare i dubbi, la Ferragni posta una foto con le ciocche tagliate ma qualcosa non torna.

Chiara Ferragni a Cannes con un nuovo look ma è un inganno

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé in grande stile. Sul red carpet del Festival di Cannes 2019 ha sfoggiato preziosi bracciali Pomellato e outfit Philosophy di Lorenzo Serafini, già indossato simile nel 2017. Un look aggressivo per l’influencer composto da reggiseno borchiato e gonna con maxi spacco. Non è mancato uno scorcio sulle mutande nere ma sono stati i suoi capelli i veri protagonisti sul tappeto rosso.

Per la premiere del film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un caschetto biondo platino che ha subito scatenato il gossip. Taglio o parrucca? Mentre i follower di Chiara Ferragni si chiedevano come mai la testimonial Pantene avesse la chioma così stopposa, gli esperti di hairstyle si spingevano oltre, zoomando sull’attaccatura dei capelli fino a scovare la classica cuffia che trattiene la propria capigliatura in caso di parrucca.

Visualizza questo post su Instagram Cannes 2019 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 21 Mag 2019 alle ore 8:48 PDT

Il giallo paglierino, l’effetto “scopa di saggina” sulle punte e un’insolita rigidità in video di Chiara lasciavano in effetti pochi spazi ai dubbi ma Chiara Ferragni ha addirittura fatto vedere delle ciocche tagliate sul pavimento, domandando ai fans cosa stesse succedendo, facendo così passare il messaggio che il nuovo bob fosse realizzato davvero con i suoi capelli. Cosa penserà Pantene, che investe tutto su chiome morbide, luminose e fluenti, di questo colpo di testa finto e mal riuscito?

Foto dal profilo Instagram di Chiara Ferragni.