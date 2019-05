Rivolta nel carcere di Campobasso

Una rivolta è scoppiata nel carcere di Campobasso. Secondo le prime informazioni almeno 28 detenuti avrebbero incendiato alcuni oggetti, materassi, lenzuola e si sono barricati all’interno del II settore in segno di protesta. Sul luogo si è già recato il Procuratore capo di Campobasso, Nicola D’Angelo.

Il carcere è circondato dalle forze dell’ordine. I motivi della rivolta sarebbero da individuare sia nella restrizione di alcuni benefici che per il super affollamento del II settore, secondo Di Giacomo infatti nel reparto alcuni detenuti avrebbero dormito con i materassi per terra, in un carcere che al momento vede la presenza di circa 180 detenuti. Non molti di più rispetto al totale della capienza, ma sensibilmente rispetto alla capienza del settore.