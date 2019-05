Un sindaco francese regala viagra per ripopolare la sua città. E’ la decisione di Jean Debouzy, primo cittadino di Montereau, un paesino di 629 abitanti nella Loira. In questo modo il sindaco spera di fronteggiare la crisi demografica.

E lo fa in maniera ufficiale. In un decreto, infatti, il sindaco dichiara di “distribuire il viagra alle coppie dai 18 ai 40 anni“. L’iniziativa nasce “per evitare la chiusura della scuola elementare, che è rimasta con una sola classe. Senza bambini il nostro villaggio è morto“, ha spiegato a Le Parisien.

Al momento l’iniziativa non ha avuto un grande successo dal punto di vista pratico. In Comune si è presentata solo una persona, per giunta single, per richiedere le famose pillole blu.

Il mondo femminista è insorto contro il decreto del sindaco. Non sono mancate infatti le polemiche da parte di chi ha additato la mentalità del sindaco come “retrograda, come tutti gli uomini che vedono le donne solo come incubatrici”.

Dietro la provocazione

Il vero scopo del sindaco di Montereau andava ancora oltre. La sua voleva essere una provocazione e la cosa ha sortito l’effetto sperato. A livello mediatico, infatti, il sindaco Jean Debouzy ha ottenuto ciò a cui mirava: far parlare del problema dello spopolamento delle provincie e dei villaggi. L’unica scuola del paese ha chiuso una delle due classi e, una volta promossi tutti i bambini attualmente frequentanti, negli anni futuri non ci saranno abbastanza iscritti per riempire anche solo un’aula.

La provocazione, però, è stata fatta con tutti i crismi. La disposizione del sindaco è seria. Nel decreto comunale infatti è prevista anche la possibilità di effettuare un pagamento una tantum in favore delle coppie dai 18 ai 40 anni che cresceranno figli a Montereau.