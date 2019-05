È morto Vittorio Zucconi, lutto nel mondo del giornalismo

Il mondo del giornalismo è a lutto per la morte di Vittorio Zucconi. Aveva 74 anni. Ex direttore di repubblica.it e fino all’anno scorso di Radio Capital, è morto oggi. Ne ha dato notizia il sito del suo giornale.

Vittorio Guido Zucconi era un giornalista e scrittore italiano naturalizzato statunitense.

Vittorio Zucconi

Nato a Bastiglia, in provincia di Modena, nel 1944 Zucconi fu direttore della Domenica del Corriere e del Giorno . Inoltre fu anche deputato della Democrazia Cristiana.

Dopo l’infanzia trascorsa a Modena, si trasferisce con la famiglia a Milano. Qui studia al Liceo Parini e diviene direttore del giornalino della scuola “La zanzara”. Sempre al liceo conosce Walter Tobagi, futuro giornalista del Corriere della Sera. Infine si iscrive all’Università degli Studi di Milano dove si laurea in Lettere indirizzo moderno. Fece una tesi in storia sui movimenti anarchici italiani.

Zucconi comincia la professione giornalistica nei primi anni Sessanta come cronista di nera al quotidiano La Notte di Milano, sulle orme del padre. Nel 1969 viene assunto come redattore a La Stampa. Inizia così la sua carriera di corrispondente. Prima da Bruxelles e da Washington per La Stampa, poi da Parigi per la Repubblica, ancora da Mosca per il Corriere della Sera e infine dal Giappone per La Stampa. Nel 1977 torna a Roma per seguire gli anni del Terrorismo Rosso e l’omicidio Moro.

Tra gli scoop si segnala per la scoperta del caso Lockheed (1976), lo scandalo degli aerei C130 venduti all’Italia grazie alle tangenti versate a generali e ministri, per il quale l’allora presidente della repubblica Giovanni Leone fu costretto a dimettersi.

Washington diventa definitivamente la sua casa nel 1985. Qui ricopre l’incarico di editorialista dagli Stati Uniti per la Repubblica. Rimane a Washington per il resto della sua vita.

Dall’esperienza nata dal suo lavoro come corrispondente e inviato speciale ha tratto il libro Parola di giornalista.