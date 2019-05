Lo chef palermitano Biuso presenta 3 piatti per l’Antica Focacceria a Fiumicino

Lo chef palermitano Giuseppe Biuso presenta i 3 piatti che entrano a far parte del menù estivo dell’Antica Focacceria San Francesco all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Lo chef Biuso presenta 3 piatti per l’Antica Focacceria a Fiumicino

Il talento di uno chef stellato incontra la migliore tradizione culinaria della cucina popolare siciliana, dando vita alla rivisitazione originale e perfetta di tre piatti tipici della Sicilia. Si è svolta all’aeroporto di Roma Fiumicino, presso il punto vendita Antica Focacceria San Francesco (area imbarchi D), la presentazione in esclusiva dei tre nuovi piatti ideati dal palermitano Giuseppe Biuso, Executive Chef del Therasia Resort di Vulcano, nonché responsabile del ristorante “Il Cappero”, 1 stella Michelin.

Per l’occasione Biuso, classe 1988, ha preparato davanti a giornalisti e curiosi tre delizie palermitane che faranno parte del menù estivo di Antica Focacceria San Francesco: “Panelle e Crocchè”, “Arancina all’arancia” e lo “Sfincione gourmet”. Spazio dunque ai sapori della cucina popolare siciliana, rivisti dallo Chef in chiave contemporanea, innovativa e curiosa: la degustazione è iniziata con l’assaggio della focaccia alla panella aromatizzata ai semi di finocchio, crocchè di patate aromatizzate alla menta e gambero al limone; l’arancina ripiena di provolone e scampo profumato all’arancia e infine una pasta brioche soffice con salsa di pomodoro, acciuga, cipolla e caciocavallo.

La collaborazione

Caratteristica costante dei piatti di Biuso è l’amore e l’attaccamento per la sua isola, alla quale si è ricongiunto dopo aver girato il mondo in alcuni dei ristoranti stellati più noti, tra cui “Villa Crespi” di Antonino Cannavacciuolo e il “Met” di Venezia con Corrado Fasolato.

“Amo la mia terra, la Sicilia e la mia città, Palermo, ed è per questo che le porto ovunque, permettendo a tutti di conoscere i sapori della mia isola – racconta lo Chef Giuseppe Biuso -. Mi emoziono quando racconto tramite un piatto ciò che più mi rappresenta e lo faccio mettendo in campo non solo sapori, ma anche forme, colori e innovazione. Nei miei piatti c’è passione, fantasia e un pizzico di ironia”.

La collaborazione tra lo chef Giuseppe Biuso e Antica Focacceria San Francesco è molto importante per entrambi: il punto vendita si trova infatti in uno dei terminal per i voli nazionali, Schengen ed extra-Schengen di Fiumicino e rappresenta uno spazio dedicato alla ristorazione molto conosciuto dai passeggeri, in uno degli scali più importanti dell’aeroporto.