Rafael Nadal è di casa a Parigi, e questo 2019 non sembra fare eccezione. Dopo aver ritrovato la miglior condizione a Roma, il maiorchino sembra essere su livelli ingiocabili in queste prime battute del Roland Garros. Dopo aver liquidato Hanfmann al primo turno, il numero 2 del ranking ATP ha riservato la stessa sorte a un altro tedesco, Yannick Maden. 6-1 6-2 6-4 il punteggio, a conferma di un dominio mai in discussione per l’undici volte campione sulla terra rossa parigina.

Accede al terzo turno senza concedere un set anche Roger Federer, che ha avuto ragione del tedesco Otte in tre parziali, giocando meglio nei momenti decisivi. Per entrambi, adesso, arriveranno test più probanti: Nadal sfiderà l’ex numero 7 Goffin, mentre per lo svizzero ci sarà Casper Ruud, che ha eliminato in tre set Berrettini.

Con l’uscita di scena del ventitreenne romano, restano solo Salvatore Caruso e Fabio Fognini a difendere la spedizione italiana: il siracusano, proveniente dalle qualificazioni, sfida Simon, per Fogna c’è Facundo Delbonis.

Nel torneo femminile, si arrende per infortunio la giocatrice più in forma del circuito, Kiki Bertens, che lascia così via libera alla Kuzmova. Avanza al terzo turno, invece, la campionessa di Roma, Karolina Pliskova. Per la ceca, che ha battuto in due set la Kucova, ci sarà adesso Petra Martic.