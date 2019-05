Sono bastati appena sei minuti a Davide Diaw per segnare l’andata della finale playoff di Serie B tra Cittadella e Verona. L’attaccante granata, già decisivo in semifinale, ha aperto le danze al Tombolato girando in rete di testa un cross mancino di Rizzo.

Gara che poi si è mantenuta sui binari sui quali si era avviata, con gli uomini di Aglietti incapaci di trovare la via del goal e fissare il punteggio su una nuova parità. Anzi, nel finale è ancora Diaw a ribadire in rete il raddoppio, siglando la doppietta personale che avvicina il Cittadella alla storica promozione in Serie A.

TABELLINO

CITTADELLA – VERONA 2 – 0

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Parodi, Frare, Adomi, Rizzo; Siega, Iori, Schenetti; Pasa; Diaw, Moncini. All.: Venturato.

Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi. All.: Aglietti.

Marcatori: al 5′ p.t. Diaw (C).

Arbitro: Giua della sezione di Olbia.