Festa della Repubblica, il 73esimo anniversario tra veleni e assenze

Parata militare ai Fori Imperiali a Roma per il 73mo anniversario della Festa della Repubblica. Il via alle 10, tra le polemiche per l’assenza di alcuni generali, della leader di FdI Giorgia Meloni e dell’ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Al centro la protesta contro la ministra Trenta.

La Festa della Repubblica

“Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale”, ha detto il presidente Sergio Mattarella. “Libertà e democrazia non sono compatibili con chi ricerca un nemico”, aggiunge.

“Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo”, afferma il presidente parlando al Quirinale in occasione del concerto per il corpo diplomatico.

Parla Mattarella

Secondo Mattarella: “Il sentimento di appartenenza ad una comunità coesa e solidale si cementa attraverso l’equilibrato contemperamento degli interessi, essenza della funzione di mediazione che i Prefetti esercitano in più ambiti, alla ricerca di un punto di incontro che anteponga il bene generale alle convenienze particolari”.

La Repubblica italiana nasce il 2 giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 13 giugno il re Umberto II lascia il Paese per l’esilio in Portogallo