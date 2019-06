Serie B, Verona-Cittadella 3-0: i gialloblù tornano in A

Dopo un solo anno di Purgatorio, il Verona torna in Serie A. Con un rocambolesco 3-0 i gialloblù hanno rimontato il 2-0 subito nella gara di andata a Cittadella, guadagnando così il pass per il ritorno nella massima divisione. A firmare la rete decisiva, dopo quelle di Zaccagni e Di Carmine, Karim Laribi, quando i granata erano ormai ridotti in nove uomini.

Espulsi, nel secondo tempo, Parodi e Proia, che con i loro cartellini hanno complicato ulteriormente la partita per la squadra ospite, al cospetto di un Bentegodi che ha giocato la parte del vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Alla fine è ancora Laribi a deciderla, dopo le promozioni ottenute con le maglie di Sassuolo e Bologna. Si completa così, dopo Brescia e Lecce, il trio delle neopromosse in Serie A. Ancora una volta, la giostra dei playoff non ha deluso le aspettative, con colpi di scena fino all’ultimo minuto, prima dei playout.

TABELLINO

VERONA-CITTADELLA 3 – 0

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Laribi, Di Carmine, Di Gaudio. All.: Aglietti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Parodi, Frare, Adorni, Rizzo; Branca, Iori, Siega; Panico; Moncini, Diaw. All.: Venerato.

Marcatori: 27′ p.t. Zaccagni (V), 24′ s.t. Di Carmine (V), 38′ s.t. Laribi (V).

Note: espulsi Parodi (C) al 18′ s.t. e Proia (C) al 34′ s.t.