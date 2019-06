Si chiude con una sconfitta agli ottavi di finale la corsa di Fabio Fognini al Roland Garros 2019. L’azzurro, dopo aver portato a casa il primo set, si è arreso in quattro partite al numero 5 del ranking ATP Sascha Zverev, che replica così il risultato dello scorso anno. Una partita piena di rimpianti per il Fogna, che, preso dal nervosismo, non è riuscito a controllare i momenti cruciali della partita, su tutti il tiebreak del quarto set, dove un suo doppio fallo al servizio ha di fatto consegnato il match al tedesco.

Per Fognini, però, Parigi potrebbe essere comunque portatrice di buone notizie. In caso di sconfitta di Juan Martin del Potro nella sfida con Karen Khachanov, si dovrebbe concretizzare (a meno di imprese firmate Wawrinka) l’ingresso in Top 10 del nativo di Arma di Taggia, per la prima volta in carriera.

Tutto facile, invece, per Novak Djokovic e Dominic Thiem, che avanzano ai quarti di finale liquidando rispettivamente Jan-Lennard Struff e Gael Monfils, entrambi in tre set. Nel torneo femminile, sul velluto la campionessa uscente Halep, che aspetta la vincente del match tra Anisimova e Bolsova. L’altro quarto di finale, già definito, è quello tra Barty e Keys.