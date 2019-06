“Fud Bocs”, il fish bar riapre al Nautoscopio di Palermo: tra le novità spiccano le pinze

Dopo il successo della scorsa estate ritornano le golosità ispirate al mare di Fud Bocs: gustosi hamburger di pesce, freschi panini con cruditè di mare, sfiziosi fritti ritornano puntuali come la bella stagione ma. Il furgoncino ha riaperto le porte l’1 giugno al Nautoscopio di Palermo e non si fermerà fino alla fine della stagione estiva. Tra le novità in menù la “pinza”, una focaccia di farina di riso e di soia, condita con ingredienti a crudo, fresca e sfiziosa allo stesso tempo, perfetta da godere davanti al mare e con un calice di vino bianco.

Oltre all’area di Fud Boc, riparte anche la rassegna musicale a cura di NautoscopioArte con spettacoli, concerti e esibizioni di musica live sempre più interessanti.

“Anche per questo secondo anno vogliamo essere un punto di riferimento delle serate estive palermitane -dice Gianluca Cigna, socio di Fud Bottega Sicula- i riscontri dell’anno scorso sono stati sorprendenti, siamo certi di replicare il successo anche in questa stagione con una proposta ancora più ricca e golosa.”

“La nona edizione di NautoscopioArte sarà ricca di eventi e novità -racconta il direttore artistico Tiziano Di Cara- ad accompagnare i nostri freschi cocktails estivi avremo tanta buona musica, dal festival NordsudovesFest con artisti internazionali per raccontare la musica e le culture del mondo, alla nuova edizione del Retrò Fest appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica vintage rockabilly, fino al consueto spazio per le migliori realtà musicali cittadine con la rassegna MadeinPA. Inoltre il cocktail bar di NautoscopioArte da questa stagione sarà Plastic Free. Abbiamo deciso di sostenere le linee guida internazionali e incrementare la raccolta differenziata e l’uso di materiali ecologici e riciclabili al 100%.”

Complice del successo l’installazione artistica e architettonica di Giuseppe Amato, ormai divenuta un totem nel waterfront del Foro Italico, una vera e propria casa-osservatorio per godere della vista del mare e della città, NautoscopioArte con il suo cocktail bar è un appuntamento must delle serate estive palermitane che restituisce alla città un pezzo di mare in centro storico di cui molti si erano dimenticati.