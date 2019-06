Le previsioni del meteo di oggi, giovedì 6 giugno, fanno ben sperare. Le temperature aumentano e finalmente il tanto desiderato sole comincia a fare capolino. La primavera, quest’anno, è stata rimpiazzata da un meteo autunnale. Adesso tocca all’estate e non vediamo l’ora che arrivi.

Il meteo di oggi giovedì 6 giugno, temperature in aumento

La bella stagione non si è del tutto decisa a farsi avanti. Il bel tempo comincia a prendere il suo giusto posto ma qualche leggera pioggia ancora resiste. Tutto sommato, però, possiamo tirare un respiro di sollievo. Tutti coloro che non vedono l’ora di andare in vacanza al mare, possono tirare fuori dagli armadi costumi da bagno e teli. Le giornate calde sono in arrivo.

Secondo il sito www.centrometeoitaliano.it infatti le temperature minime in lieve aumento al Sud, massime invece in aumento ovunque.

Nord Italia

Bel tempo al nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, specie sulle regioni orientali. Al pomeriggio qualche addensamento nuvoloso in più previsto per le regioni occidentali ma con tempo stabile eccetto locali piogge sulle Alpi. Residui fenomeni in serata sulle Alpi, bel tempo altrove.

Centro Italia

Ennesima giornata di bel tempo al Centro con cieli totalmente sereni al mattino. Qualche nube in più prevista al pomeriggio sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati.

Sud Italia

Anche al sud Italia ci attende una giornata all’insegna della generale stabilità con qualche nube in transito al mattino sul Salento e Basilicata, sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio. Possibili deboli e occasionali piogge in serata e nottata sulla Sardegna.

Sicilia

Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa, possibili locali piogge al pomeriggio sui rilievi. Sereno in serata su tutta la regione.