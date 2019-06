Al via il Campionato mondiale di calcio femminile, Google lo celebra con un doodle

Prende il via oggi, 7 giugno, il Campionato mondiale di calcio femminile. Anche Google ha deciso di celebrare questo evento con un doodle.

Al via il Campionato mondiale di calcio femminile

La gara terminerà il 7 luglio. Saranno gli stadi della Francia ad ospitare un mese di calcio mondiale femminile. L’attuale campione in carica è la nazionale degli Stati Uniti e cresce l’attesa per conoscere la prossima squadra che alzerà la coppa del mondo.

Quest’anno scende in campo l’ottava edizione del Campionato mondiale di calcio femminile. È la prima nella quale verrà utilizzato il video assistant referee, meglio noto come VAR.

La prima partita sarà giocata da Francia e Corea del Sud, il 7 giugno alle 21:00. È la prima giornata di tre della fase a gironi. Stasera in campo due squadre del gruppo A. Si prosegue sabato 8 giugno con l’incontro tra Germania e Cina alle 15:00. Segue la partita tra Spagna e Sudafrica alle 18:00. Conclude la giornata il match tra Norvegia e Nigeria alle 21:00.

L’Italia scende in campo per la prima volta in questo campionato domenica 9 giugno. La nostra nazionale di calcio femminile, infatti, affronterà l’Australia alle 13:00.

Il doodle di Google

Anche Google ha deciso di celebrare l’inizio del campionato mondiale di calcio femminile. Aprendo il motore di ricerca, infatti, oggi è possibile vedere che la nota scritta Google si è tinta di verde ed è diventata un campo di calcio.

Al centro un pallone e tutto intorno giocatrici femminili di calcio provenienti da ogni nazione. Un eccentrico mix di colori tra maglie ufficiali e tonalità della pelle.

Scivolate, rovesciate, parate ed esultanze. Le donne in campo sul doodle di Google non hanno niente da invidiare ai loro colleghi uomini.

Il calcio è lo sport più diffuso al mondo e i campionati mondiali riscuotono sempre un gran successo. La risonanza mediatica è solitamente molto forte. Quest’anno, però, tocca alle donne e da stasera i riflettori degli stadi francesi si accenderanno sulle nazionali di calcio femminile.