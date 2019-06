I playout di Serie B salvano ai rigori la Salernitana. Al termine di una gara tutta in salita, gli uomini di Menichini ottengono una salvezza insperata dagli undici metri, grazie agli errori dal dischetto di Bentivoglio e Coppolaro per il Venezia.

Il Venezia era passato in vantaggio, sul finire del primo tempo, con un goal del difensore centrale Modolo. La partita sembrava essersi messa ancora più in discesa grazie al cartellino rosso sventolato nei confronti di Joseph Minala, espulso pochi minuti dopo. I lagunari, però, non sono riusciti a trovare la rete del raddoppio che sarebbe valso la salvezza, e così a decidere la salvezza sono stati i rigori.

I campani hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non sono riusciti a superare Vicario. I playout, così, sono diventati un incubo per la formazione di proprietà di Lotito, che sperava di aver raggiunto la salvezza grazie al caso Palermo.

TABELLINO

VENEZIA-SALERNITANA 2 – 4 d.c.r (1 – 0 d.t.s.)

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Bruscagin, Modolo (dal 23′ s.t. Coppolaro), Domizzi, Zampano; Lombardi, Bentivoglio, Schiavone (dal 7′ s.t.s. Suciu), Pinato; Bocalon (dal 22′ s.t. Zigoni), Rossi (dal 6′ p.t.s. Pimenta). All.: Cosmi.

SALERNITANA (5-3-2): Micai; Pucino, Casasola, Mantovani, Migliorini, Lopez (dal 40′ s.t. Memolla); Minala, Di Tacchio, Odjer (dal 14′ s.t.s. Mazzarani); Djuric (dal 12′ s.t.s. Calaiò), Anderson (dall’11’ s.t. Orlando). All.: Menichini.

Arbitro: Aureliano della sezione di Bologna.

Note: ammoniti Bocalon, Schiavone e Pimenta (V), espulso Minala (S).

Marcatori: 41′ p.t. Modolo (V).

Serie rigori: Domizzi (V) goal, Casasola (S) goal, Suciu (V) goal, Calaiò (S) goal, Bentivoglio (V) parato, Pucino (S) goal, Coppolaro (V) sbagliato, Di Tacchio (S) goal.