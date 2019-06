Il Superenalotto in Italia ha raggiunto il Jackpot più alto al mondo. In palio, per la prossima estrazione di martedì 11 giugno, ci sono 167 milioni di euro. Il premio anche ha superato la vincita di Vibo Valencia del 27 ottobre 2016, con i 163,5 milioni di euro vinti con una schedina di 3 euro, raggiungendo la seconda posizione tra le vincite più alte nella storia del gioco.

Dallo scorso 23 giugno, il jackpot continua ad aumentare. Concorre così per la conquista del primato assoluto superando il più famoso d’Italia di oltre 177,7 milioni di euro. Il totale del valore delle vincite complessive distribuite ai giocatori dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi è pari a oltre 16,5 miliardi euro.

Nella storia, tra i montepremi più alti di sempre, c’è quello del 30 ottobre 2010 a Sperlonga (177.729.043,16 euro) il più recente del 27 ottobre 2010 a Vibo Valentia (163.538.707,00 euro), la vincita del 22 agosto 2009 a Bagnone (147.807.299,08 euro) e quella del 9 febbraio 2010 a Parma e Pistoia di 139.022.314,64 euro.