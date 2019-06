RICICLO PLASTICA IN AUMENTO, DA RICERCA NUOVA LINFA A SOSTENIBILITÀ

PISA (ITALPRESS) – «La sfida principale è consentire all’industria di mantenere il tasso di crescita all’interno degli obiettivi della sostenibilità. In Italia, l’immesso al consumo, il modo in cui identifichiamo quanta plastica va effettivamente nel mercato, è aumentata dell’1%, ma la raccolta differenziata è aumentata del 14%. Stiamo arrivando al punto per cui l’Italia – uno dei paesi più virtuosi a livello europeo – raccoglierà quasi tutto quello che viene immesso nel mercato». Questa l’analisi di Antonello Ciotti, presidente di Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Secondo Ciotti – che ha aperto la seconda edizione delle «Giornate della Ricerca», organizzate da Corepla con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – è necessario affacciarsi al dibattito senza preconcetti: «Ciò che chiediamo è un approccio non ideologico ai problemi, superando la sfida “plastica sì o no”. Il consumatore deve essere educato, poiché è il primo ganglio di questa catena importante che chiamiamo economia circolare. Quello che l’industria e le istituzioni cercano di fare ha poco senso se non ci sono rapporti virtuosi da parte del consumatore», ha concluso Ciotti a margine dell’evento.

(ITALPRESS).