TENNIS: CLASSIFICHE. ADESSO E’ UFFICIALE, FOGNINI NUMERO 10 ATP

ROMA (ITALPRESS) – La classifica pubblicata oggi dall’Atp al termine del Roland Garros segna un momento da ricordare per il tennis italiano, che dopo quasi 41 anni vede un azzurro tra i primi 10 del mondo (nell’agosto 1978 Corrado Barazzutti salì fino alla settima posizione): il merito è di Fabio Fognini, che guadagna due posizioni e si colloca al numero 10, prima volta in top ten. Alle sue spalle il secondo italiano è ora Matteo Berrettini, che si porta al numero 30 (nuovo best ranking) scavalcando Marco Cecchinato, a cui sono scaduti i punti della semifinale parigina 2018 ed è scivolato al 39esimo posto. Novak Djokovic è alla 31esima settimana consecutiva al comando (la 255esima complessiva: è quinto nella speciale classifica), con adesso 4.770 punti di vantaggio su Rafa Nadal, trionfatore per la 12esima volta al Roland Garros. Camila Giorgi scivola al 39esimo posto nel ranking Wta: la 27enne marchigiana perde due posizioni ma è sempre la prima delle azzurre. Il Roland Garros rivoluziona la top-ten mondiale in rosa, che vede sul trono per la 20esima settimana di fila la giapponese Naomi Osaka, minacciata da vicino però ora dall’australiana Ashleigh Barty, che con il trionfo parigino (primo Slam in bacheca) balza sulla seconda poltrona a soli 136 punti dalla vetta.

