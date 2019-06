Cèline Dion magrissima sui social, l’allarme dei fan

A far scattare l’allarme è stata proprio la foto postata. Nello scatto Céline Dion indossa una t-shirt nera e una gonna di pelle. Appare sorridente seduta sul pavimento ma qualcosa non ha convinto .

L’attenzione dei fan, però, è caduta sullo stato fisico di Cèline Dion . Sul suo profilo Instagram infatti la cantante ha postato una foto in cui appare magrissima e i follower temono che la star non stia attraversando un buon periodo.

Non è la prima volta però che i fan si allarmano per lo stato di salute e l’eccessiva magrezza di Céline Dion. Già ad aprile infatti circolavano sul web le voci di una presunta anoressia. In quella occasione la cantante originaria di Montréal era intervenuta per rassicurare i suoi ammiratori: “È vero che sono un po’ più magra di prima – aveva ammesso -. Ma tranquilli, va tutto bene, non c’è da preoccuparsi, ho scoperto una nuova passione… la danza”.

Foto da Instagram.