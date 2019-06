Nuove opportunità di lavoro da Fincantieri. Uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e l’unico a livello internazionale capace di realizzare tutte le tipologie di mezzi navali di alta complessità, è alla ricerca di giovani diplomati e laureati.

Fincantieri assume giovani diplomati e laureati

La società ricerca persone motivate e con spiccata curiosità intellettuale, tenaci e con senso di responsabilità, capaci di affrontare la quotidianità con dinamismo e flessibilità per far fronte alle sfide di un mondo in divenire.

Fincantieri ritiene infatti che il vero cambiamento dipenda dalle persone che, con impegno, dedizione e passione, contribuiscono a creare non solo il futuro dell’Azienda, ma anche il proprio futuro.

Elemento fondamentale per la crescita tecnico-professionale del Gruppo è sicuramente rappresentato dalla sua forza lavoro. Per questo motivo Fincantieri investe molto nello sviluppo e nella continua formazione delle sue risorse.

Il fine è quello di accrescere le competenze dei dipendenti, sviluppare piani di carriera e valutare le loro performance uniformandole alle linee strategiche aziendali in coerenza con il modello delle competenze della Società.

I percorsi di carriera nascono con l’obiettivo di consentire alle persone di crescere all’interno dell’Azienda per maturare l’esperienza adeguata per ricoprire ruoli importanti fornendo ai manager uno strumento gestionale per lo sviluppo delle risorse e per un miglioramento continuo.

Fincantieri

Fincantieri, nata dall’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), è stata fondata nel 1959 come società finanziaria per il controllo dei principali cantieri italiani, oggi è diventata una multinazionale presente in Europa, Americhe e Asia con 20 cantieri e con più di 7 mila navi realizzate (da quelle militari a quelle speciali dai traghetti ai mega-yacht) in oltre 230 anni di esperienza.