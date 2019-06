PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA, CONTRATTO BIENNALE

ROMA (ITALPRESS) – Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico con un comunicato stampa pubblicato sul sito internet della società. L’allenatore 46enne, che arriva dallo Shakhtar Donetsk, ha firmato un contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel club – ha dichiarato il presidente Jim Pallotta -. Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi. Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Roma e il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida, iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”. Il tecnico di nazionalità portoghese, nato nel 1973 in Mozambico, viene dallo Shakhtar Donetsk, dove ha conquistato Coppa e Campionato in ognuna delle tre stagioni in cui ha guidato il club ucraino. Nel 2017 si è anche aggiudicato la Supercoppa d’Ucraina.

Fonseca vanta una lunga esperienza da allenatore nel calcio portoghese, sulle panchine del Pacos Ferreira, Braga e Porto.

“Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore della Roma e desidero ringraziare tutta la dirigenza del club per l’opportunità che mi è stata data. Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l’ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale”.

