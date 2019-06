MOTOMONDIALE: GP CATALUNYA. ROSSI “C’E’ BISOGNO DI LAVORARE DURO”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il week-end complicato del Mugello ci dirigiamo a Barcellona, una pista che mi piace molto”. Valentino Rossi è pronto al riscatto in Catalogna dopo la delusione nel Gp d’Italia. “Sicuramente sarà un altro fine settimana difficile in Spagna, perché non siamo stati molto competitivi ultima volta, e abbiamo bisogno di lavorare duro – spiega il fuoriclasse pesarese della Yamaha – Ma proveremo a fare del nostro meglio per risolvere i problemi e per ottenere il miglior risultato possibile. Lunedì ci sarà anche una giornata di test e cercheremo di lavorare nel miglior modo possibile e sfruttare al meglio l’occasione”. “Non vedo l’ora di essere al mio GP di casa – le parole dell’altro centauro della Yamaha, lo spagnolo Maverick Vinales – Montmeló è una pista molto speciale per me, si tratta di un circuito che mi piace molto. Lì posso sentire tutto il supporto dei miei fans, ha un’atmosfera straordinaria. Spero di poter rispondere con un buon risultato, e perché no, con un podio. Questo è sempre il nostro obiettivo”.

(ITALPRESS).