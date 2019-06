Una nuova coppia sta nascendo. Forse. Sembra infatti che l’amore stia spiccando il “volo” tra la “Iena” Veronica Ruggeri e il tenore Piero Barone.

Al momento sono soltanto supposizioni. Secondo quanti rivela il settimanale Chi, però, tra la bella inviata del programma di Italia 1 con un passato da modella e il tenore del famoso trio “Il Volo” c’è del tenero.

Amore in “Volo” tra la “Iena” Veronica Ruggeri e il tenore Piero Barone

Lo stesso settimanale precisa che non c’è nulla di ufficiale riguardo la presunta storia d’amore tra Veronica e Piero. Sia da parte dei diretti interessati che sui profili social di entrambi non sono ancora presenti dei segnali o delle dichiarazioni che possano confermare la nascita di una storia d’amore tra i due.

Eppure una relazione tra Veronica e Piero potrebbe giovare ad entrambi. Sia il tenore che la bella inviata sono attualmente single. Inoltre sono reduci dalla fine – da poco – di due storie importanti. Ritrovare l’amore sarebbe un vero toccasana in questo periodo.

Piero Barone, il bel tenore de “Il Volo” faceva coppia, fino a poco tempo fa, con Valentina la figlia dell’allenatore Massimo Allegri. Veronica Ruggeri, invece, ha avuto una storia con il collega Stefano Corti. La 28enne ha un passato da modella e la sua bellezza è innegabile. Dopo aver vinto Miss Parma, infatti, aveva anche partecipato a Miss Italia. Ma come abbiamo già detto, entrambe le relazioni sono finite e i due sono adesso single e disponibili per una nuova avventura.

Secondo le indiscrezioni che girano, Veronica e Piero avrebbero già iniziato a flirtare qualche mese fa. Lasciamo che il destino faccia il suo corso. D’altra parte l’estate è appena iniziata e generalmente porta con sé la nascita di nuovi amori.

Non sappiamo ancora come andrà a finire tra il tenore e l’inviata, il loro rapporto è appena cominciato. Noi non possiamo che augurargli il meglio e aspettare che venga fuori qualche notizia più certa.