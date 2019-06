CALCIO: FIFA. BELGIO GUIDA SEMPRE RANKING, ITALIA RISALE ED È 14^

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Chiamatelo effetto Mancini. L’Italia continua a risalire nel ranking Fifa: le vittorie contro Grecia e Bosnia nelle qualificazioni a Euro2020 consentono agli azzurri di scalare altre tre posizioni rispetto a due mesi fa e sono ora 14esimi. Al comando c’è sempre il Belgio, che allunga sulla Francia seconda, a seguire Brasile e Inghilterra. Il successo nella Nations League permette al Portogallo di passare dal settimo al quinto posto, scavalcando Croazia e Uruguay. La Celeste passa da sesta a ottava, superata anche dalla Spagna, a chiudere la Top Ten ci sono Svizzera e Danimarca. Si porta a ridosso delle prime dieci la Germania, 11esima, mentre in 14esima posizione, oltre all’Italia, c’è pure l’Olanda. In ripresa anche Austria (26^, +8), Irlanda del Nord (28^, +5) e l’Ungheria di Marco Rossi (42^, +9), best ranking per il Kosovo, che si migliora di 6 posti ed è 121^. Questa la classifica:

1. Belgio 1746 punti (–)

2. Francia 1718 punti (–)

3. Brasile 1681 punti (–)

4. Inghilterra 1652 punti (–)

5. Portogallo 1631 punti (+2)

6. Croazia 1625 punti (-1)

7. Spagna 1617 punti (+2)

8. Uruguay 1615 punti (-2)

9. Svizzera 1605 punti (-1)

10. Danimarca 1589 punti (–)

14. ITALIA 1569 punti (+3)

