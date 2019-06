IMPRESE TRASPORTI “PAESE RICONOSCA RUOLO STRATEGICO LOGISTICA”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglia di crescita” è un mood che non esprime solo un desiderio, ma rispecchia un più generale sentire comune di tutti gli imprenditori italiani, profondamente convinti che le incredibili capacità di cui disponiamo non possano rimanere inespresse, ma debbano trovare la via per sprigionare appieno le loro potenzialità”. Così il presidente di Anita, Thomas Baumgartner, nella sua relazione all’Assemblea 2019 dell’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici. “La logistica va vista sempre più come servizio che crea valore aggiunto – ha aggiunto – non come mero costo da sopportare. È importante che tutti gli stakeholder della filiera, incluse le Istituzioni, sposino questo concetto affinché la collettività percepisca l’esistenza del fattore ‘mobilità’ e del suo valore. Il trasporto e la logistica danno infatti un contributo fondamentale al Pil nazionale. La nostra ‘Voglia di crescita’ si traduce in una strategia a 360° centrata sul sostegno all’interscambio commerciale, sullo stimolo della domanda interna, su una più spinta integrazione modale, sulla trasformazione digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione e su un’Europa più forte”.

“Ma – ha sottolineato – abbiamo bisogno di un Paese che ci metta nelle condizioni di poter competere ad armi pari in Italia e in Europa e che riconosca il valore delle nostre imprese, a prescindere dalla dimensione aziendale”.

A concludere l’Assemblea è intervenuto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha sottolineato come il complesso “sistema della logistica e dei servizi che ne arricchiscono l’offerta, sempre più sofisticata, ci rimanda all’importanza strategica di dotare il Paese di infrastrutture moderne e sostenibili”.

(ITALPRESS).