Juventus, in panchina arriva Sarri: trovato l’accordo col Chelsea

Alla fine, è stato raggiunto il tanto atteso gentlemen agreement. Juventus e Chelsea si sono incontrate a metà strada per ottenere ciò che entrambe volevano. Maurizio Sarri lascia i Blues per diventare il nuovo tecnico della Vecchia Signora, la firma potrebbe arrivare già oggi. I bianconeri si impegneranno a pagare un indennizzo al club londinese, che potrebbe vedersi riconoscere somme ulteriori in base al raggiungimento di obiettivi sportivi. La firma potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Sarri, così, potrà iniziare la sua nuova avventura. La Juventus ha tanta voglia di ripartire, dopo la chiusura del ciclo Allegri. Per farlo, interverrà ancora sul mercato, per regalare pedine congeniali al gioco del tecnico toscano. Il primo nome sulla lista sembra essere quello di Emerson Palmieri, nell’ultimo anno allenato proprio da Sarri al Chelsea. A seguire Federico Chiesa, Kostas Manolas e tanti altri, per costruire una formazione pronta a tornare all’assalto della Champions League nella prossima stagione. Considerando anche che, per quanto alieno, il prossimo febbraio Cristiano Ronaldo spegnerà 35 candeline.

A Londra, invece, arriverà il più classico dei cavalli di ritorno. Frankie Lampard, dopo un’annata al Derby County, è pronto a prendere la guida della squadra di cui è stato una leggenda da giocatore. Un compito arduo, considerando il blocco del mercato imposto dalla FIFA ai londinesi.